USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94

Dışişleri Bakanlığı'ndan inşaat onayına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesini kınıyoruz." denildi.

Dünya / 10 Haziran 2017 Cumartesi 18:23
Dışişleri Bakanlığı'ndan inşaat onayına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına verdiği onayı kınayarak, "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesinin kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez." Kaynak : AA

Dışişleri BakanlığıİsrailBatı Şeria


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı