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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar krizi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da görüştüğü Bahreyn Dışişleri Bakanı'na Katar krizinin Ramazan ayı bitmeden sonlanması gerektiğini söyledi.

Siyaset / 10 Haziran 2017 Cumartesi 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar krizi mesajı

Katar'a tecrit uygulayan ülkeler arasındaki Bahreyn'den bugün Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti.

İstanbul'a gelen Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, önce mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluştu.

Konuk bakan, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Tarabya'daki Huber Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme, 1,5 saat sürdü.

Çavuşoğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar krizinin barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi için çabaların süreceğini belirti.

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Katar krizinin Ramazan bitmeden sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır." dedi.


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