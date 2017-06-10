Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar krizi mesajı

Katar'a tecrit uygulayan ülkeler arasındaki Bahreyn'den bugün Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti.



İstanbul'a gelen Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife, önce mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluştu.



Konuk bakan, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Tarabya'daki Huber Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme, 1,5 saat sürdü.



Çavuşoğlu, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar krizinin barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi için çabaların süreceğini belirti.



Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Katar krizinin Ramazan bitmeden sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır." dedi.





