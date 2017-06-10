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CNN'de o isim gönderildi

İran asıllı Amerikalı sunucu ve yapımcının, Trump'a yönelik hakaret içeren tweeti nedeniyle CNN ile ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Yaşam / 10 Haziran 2017 Cumartesi 00:20
CNN'de o isim gönderildi

CNN, ABD Başkanı Donald Trump hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 'Believer' programının sunucu ve yapımcısı Reza Aslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İran asıllı Amerikalı Reza Aslan, CNN'de yayınlanan 'Believer' isimli belgesel programı hazırlayıp sunuyordu.

CNN, sunucunun hakaret içeren paylaşımları nedeniyle programın yeni bölümlerini yayınlamayacağını açıkladı.



Reza Aslan, Londra'daki terör saldırısı sonrası Müslümanlara seyahat yasağı uygulanması talebini tekrar gündeme getiren Trump'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunmuş, daha sonra da özür dilemişti.

CNN'in kararı sonrası açıklama yapan Aslan, 'kurumun tarafsız haberciliğini korumak için' aldığı bu karara saygı duyduğunu belirterek kendisinin gazeteci değil, yorumcu ve akademisyen olduğunu vurguladı.

Yayınlanmış üç kitabı olan Aslan, California Riverside Üniversitesinde ders de veriyor.

CNN, iki hafta önce de Trump'ın kafasını vücudundan ayrılmış gibi gösteren bir fotoğrafı paylaşan komedyen Kathy Griffin ile çalışmayacağını açıklamıştı. Kaynak : AA

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