Burak Akbay'ın avukatı konuştu

Sözcü gazetesine yapılan FETÖ operasyonundan sonra yurt dışına kaçan Burak Akbay'ın avukatı İsmail Yılmaz Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Dinamit programına katıldı.



İsmail Yılmaz, Akbay'ın cemaat evlerinde kaldığı yönündeki iddialara 'Burak Akbay'ın cemaat evlerinde kaldığı iddiaları yanlıştır' dedi. Akbay'ın FETÖ'nün okullarında okumadığının altını çizdi.



Fehmi Koru neden Sözcü'yü FETÖ'cü diye yazdı?

'BİLMİYORUM'



Akbay'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği yönündeki soruya cevap veremeyen Yılmaz, Burak Abay'ın Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğini bilmediğini söyledi.



Akbay'a haksız suçlamada bulunulduğu ifade eden Yılmaz ' Burak Akbay'ın bu haksız saldırılarla karşı karşıya kalmaması gerekir. Geçmişte FETÖ'yle bu kadar uğraşmış olan halende uğraşan bir gazetenin sahibi ' dedi.



İKİ HABER ÖNE ÇIKMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında, 15 Temmuz'da internet sitesinden yer alan 'Sözcü Erdoğan'ı buldu' başlıklı haberle 1 Ocak günü gazetede yayınlanan '2016 falınız' başlıklı haberlerin yer aldığı öğrenildi.









Yine gazetenin, 1 Ocak 2016 yılında gazetenin birinci sayfasından yayınlanan ''2016 falınız'' başlıklı haberde ve içerikte yer alan bulmacada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerin yer aldığı görselin de soruşturma dosyasında mevcut olduğu kaydedildi.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel