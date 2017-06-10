USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94

Burak Akbay'ın avukatı konuştu

Sözcü Gazetesi'nin patronu Burak Akbay'ın Avukatı İsmail Yılmaz Dinamit'te soruları yanıtladı.

Güncel / 10 Haziran 2017 Cumartesi 01:23
Burak Akbay'ın avukatı konuştu
Video için tıklayın

Sözcü gazetesine yapılan FETÖ operasyonundan sonra yurt dışına kaçan Burak Akbay'ın avukatı İsmail Yılmaz Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Dinamit programına katıldı.

İsmail Yılmaz, Akbay'ın cemaat evlerinde kaldığı yönündeki iddialara 'Burak Akbay'ın cemaat evlerinde kaldığı iddiaları yanlıştır' dedi. Akbay'ın FETÖ'nün okullarında okumadığının altını çizdi.

Fehmi Koru neden Sözcü'yü FETÖ'cü diye yazdı?
'BİLMİYORUM'

Akbay'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği yönündeki soruya cevap veremeyen Yılmaz, Burak Abay'ın Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Akbay'a haksız suçlamada bulunulduğu ifade eden Yılmaz ' Burak Akbay'ın bu haksız saldırılarla karşı karşıya kalmaması gerekir. Geçmişte FETÖ'yle bu kadar uğraşmış olan halende uğraşan bir gazetenin sahibi ' dedi.

İKİ HABER ÖNE ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında, 15 Temmuz'da internet sitesinden yer alan 'Sözcü Erdoğan'ı buldu' başlıklı haberle 1 Ocak günü gazetede yayınlanan '2016 falınız' başlıklı haberlerin yer aldığı öğrenildi.




Yine gazetenin, 1 Ocak 2016 yılında gazetenin birinci sayfasından yayınlanan ''2016 falınız'' başlıklı haberde ve içerikte yer alan bulmacada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerin yer aldığı görselin de soruşturma dosyasında mevcut olduğu kaydedildi.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih Portakal fena tutuştu: Belki beni de göremeyebilirsiniz Fatih Portakal fena tutuştu: Belki beni de göremeyebilirsiniz Gürsel Tekin: O gazetelere el koyacağız Gürsel Tekin: O gazetelere el koyacağız Sözcü çalışanları için karar verildi Sözcü çalışanları için karar verildi Sözcü gazetesi mali işler müdürü Yonca Yücekaleli gözaltına alındı Sözcü gazetesi mali işler müdürü Yonca Yücekaleli gözaltına alındı Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi Sözcü bugün boş sayfalarla çıktı Sözcü bugün boş sayfalarla çıktı Fatih Portakal fena tutuştu Fatih Portakal fena tutuştu Sözcü yayın yönetmeni ve yazarlarından açıklama Sözcü yayın yönetmeni ve yazarlarından açıklama Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alındı Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alındı Sözcü gazetesinin iki haberine soruşturma Sözcü gazetesinin iki haberine soruşturma Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'dan açıklama Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'dan açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü açıklaması

İsmail YılmazSözcü GazetesiBurak AkbayDinamit


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı