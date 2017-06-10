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Batman’i canlandıran efsane oyuncu hayatını kaybetti

Batman dizisinin ilk başrol oyuncusu ABD'li aktör Adam West 88 yaşında yaşama veda etti.

Güncel / 10 Haziran 2017 Cumartesi 21:41
Batman’i canlandıran efsane oyuncu hayatını kaybetti

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre 1928 doğumlu Adam West, eşinin, çocuklarının ve torunlarının yanı başında gözlerini yumdu.

Adam West, bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu.

Adam West'in ailesi yaptığı duyuruda "Babamız kendisini her zaman parlak şövalye olarak görürdü ve hayranlarının hayatlarına olumlu bir etki bırakmayı amaçlardı. Her zaman kahramanımızdı ve öyle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Adam West, 63 yıllık meslek hayatında Batman karakterine hayat vermesinin yanı sıra, kült animasyon dizileri Family Guy ve Simpsons'da da sesiyle yer aldı


 

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