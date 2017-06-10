Başbakan Yıldırım: İzin vermeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği iftar yemeği sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım sınır güvenliğine dikkat çekerek 'Şu anda yurdun her köşesinde her noktasında polisimiz askerimiz korucumuz gece gündüz demeden yıllarca yuvalandıkları o mağaraları ele geçiriyorlar ve o bölgeleri güvenli hale getiriyorlar. Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşturma gayretleri var. Buna katiyen izin vermeyeceğiz.' diye konuştu.



TERÖRLE MÜCADELEDE TAKTİK DEĞİŞTİRDİK



Daha önce terörle mücadele savunma konseptine göre yapılıyordu. Şu anda geçtiğimiz ağustos ayından bu yana onu terk edip taarruz moduna geçtik.



TERÖR KORİDORUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ



Şu anda yurdun her köşesinde her noktasında polisimiz askerimiz korucumuz gece gündüz demeden yıllarca yuvalandıkları o mağaraları ele geçiriyorlar ve o bölgeleri güvenli hale getiriyorlar. Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşturma gayretleri var. Buna katiyen izin vermeyeceğiz.



KATAR'A YAPILANLAR DOĞRU DEĞİLDİR



Bölgemizdeki sorunlar sona ersin diye Irak'ta gayret gösterirken maalesef yeni bir sorun alanı ile karşı karşıyayız. Son günlerde Katar'a başlatılan yaptırım kararının doğru olmadığını daha önce Cumhurbaşkanımız da hükümetimiz de dile getirmişti. Bizim barış içerisinde kardeşçe yaşamak mecburiyetimiz var. Bölgenin daha fazla karışması gerilimin yükselmesi için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız.



YENİ SORUN BÖLGE İLE SINIRLI KALMAZ



Krizin derinleşmemesi için Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok ciddi bir mesai harcıyoruz. Diplomatik alanda muhataplarımızla görüşmeleri yapıyoruz ve tarafları sükunute davet ediyoruz mübarek ayda yine Müslüman ülkelerin kendi aralarında böyle bir çatışmaya girmemeleri için azami gayreti gösteriyoruz. Burada oluşabilecek yeni bir Daha öncesavunma konseptine göre yapılıyordu. Şu anda geçtiğimiz ağustos ayından bu yana onu terk edip taarruz moduna geçtik.Şu anda yurdun her köşesinde her noktasında polisimiz askerimiz korucumuz gece gündüz demeden yıllarca yuvalandıkları o mağaraları ele geçiriyorlar ve o bölgeleri güvenli hale getiriyorlar. Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşturma gayretleri var. Buna katiyen izin vermeyeceğiz.Bölgemizdeki sorunlar sona ersin diye Suriye 'de'ta gayret gösterirken maalesef yeni bir sorun alanı ile karşı karşıyayız. Son günlerde'a başlatılan yaptırım kararının doğru olmadığını daha önce Cumhurbaşkanımız da hükümetimiz de dile getirmişti. Bizim barış içerisinde kardeşçe yaşamak mecburiyetimiz var. Bölgenin daha fazla karışması gerilimin yükselmesi için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız.Krizin derinleşmemesi içinolarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok ciddi bir mesai harcıyoruz. Diplomatik alanda muhataplarımızla görüşmeleri yapıyoruz ve tarafları sükunute davet ediyoruz mübarek ayda yineülkelerin kendi aralarında böyle bir çatışmaya girmemeleri için azami gayreti gösteriyoruz. Burada oluşabilecek yeni bir

terörle gerçek anlamda mücadele ediyor, mücadele ediyormuş gibi yapmıyor. Dünyanın hiç bir yerinde 3 ayrıile mücadele eden başka bir ülke yok. Aynı şekilde Sincar ve'de PKK'nın kuzenleri türedi YPG, PYD gibi değişik kılık ve isimlerde ama aynı aileden terör örgütleri şimdi orada başımıız ağrıtmaya çılışıyor onlara da el aman verdirmiyoruz verdirmeyeceğiz.