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Afganistan'da 3 ABD askeri öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın doğusunda 3 Amerikan askerinin öldüğünü, 1 askerin de yaralandığını bildirdi.

3. Sayfa / 10 Haziran 2017 Cumartesi 22:40
Afganistan'da 3 ABD askeri öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 3 ABD askerinin Afgan askerinin açtığı ateş sonucu öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Achin bölgesinde bir Afgan askerinin ABD askerlerine ateş açması sonucu 3 ABD askerinin öldüğünü, 1 askerin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Saldırıyı üstlenen terör örgütü Taliban'ın Sözcüsü Zabihullah Mujahid, yaptığı yazılı açıklamada, 'Taliban destekçisi, sadece yabancı güçlere saldırmak için Afgan ordusuna sızdı.' ifadesini kullandı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada ise yalnızca 'Afganistan'ın doğusundaki olaydan haberdar olunduğu' kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Raj Shah, basın mensuplarına ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Afganistan'da ortaya çıkan durumu takip ettiğini' söyledi.

Afganistan'da benzer saldırılar daha önce de yaşanmıştı. Helmand vilayetinde mart ayında, bir Afgan askerinin ateş açması sonucu 3 ABD askeri yaralanmış, saldırgan öldürülmüştü.

Kaynak : AA

AfganistanTerör ÖrgütüDonald Trump


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