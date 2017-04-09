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Yeni iPhone'da dikkat çeken detay

Apple’ın son çeyrekte satışa sunacağı iPhone 8 ile ilgili yeni konseptler ortaya çıktı. İşte yeni iPhone’un tasarımına ilişkin son detaylar.

Teknoloji / 9 Nisan 2017 Pazar 19:46
Yeni iPhone'da dikkat çeken detay

Bilindiği üzere Apple bu sene iPhone'nun 10. yılı olması nedeniyle özel bir iPhone modeli tasarlıyor. Şimdilik iPhone 8 olarak lanse edilen bu model, tasarım anlamında önemli yeniliklerle beraber gelecek.

Şimdilik yeni iPhone ile ilgili pek bir bilgi olmasa da, cihazın OLED ekran ile geleceğini biliyoruz. Ayrıca iPhone ile özdeşleşen home butonunun iPhone 8 ile tarihe karışacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

iPhone 8'in tasarımı ile ilgili ortada pek çok iddia dolaşmakta. Fakat bunlardan en kuvvetlileri, telefonun kavisli kenarlara sahip olacağı. Yani bir nevi iPhone 8'in Galaxy S8 benzeri bir tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz. Tabi ki yeni iPhone'da alt kısmın işlevsel bir dokunmatik bölüm olarak tasarlandığını da hatırlatalım.

iPhone 8 ile ilgili çıkan söylentilerden yola çıkan Martin Hajek, ortaya son derece göze hoş gelen bir cihaz çıkarmış.

Konseptlerde dikkat çeken bir nokta var. O da iPhone 8'in temelde ilk iPhone ile benzer bir tasarıma sahip olması. Hatırlanacağı üzere ortaya çıkan son söylentilerde, telefonun iPhone 3G'de olduğu gibi kavisli bir arka panele sahip olacağı iddia edilmişti.

Martin Hajek'in tasarımında bu söylentilere de yer verdiği görünüyor. Ayrıca telefonun arka panelinde bulunan çift renkte ilk iPhone modelini andırıyor.


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