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TSK, 20'nci ATAK helikopterine kavuştu

Milli imkanlarla üretilen T129 ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Güncel / 9 Nisan 2017 Pazar 09:39
TSK, 20'nci ATAK helikopterine kavuştu
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Konya'daki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda düzenlenen tören kapsamında havalanan ATAK helikopteri, belirlenen hedefleri vurdu, pilotlar helikopterin uçuş kabiliyetini sergiledi.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Işık, ATAK helikopterinin milli imkanlarla üretildiğini vurguladı. Türk mühendislerince geliştirilen silahların da helikoptere monte edildiğini belirten Işık, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Silahların çok etkili olduğunu bildiren Işık, bunun tatbikatlarda da ortaya konulduğunu söyledi.

Işık daha sonra ATAK helikopteri pilotlarıyla telsizden konuştu. Başarılı atışlarından dolayı pilotları tebrik eden Bakan Işık, atışları ve gösteri uçuşunu heyecanla izlediklerini belirtti.

'Allah gücünüzü güç katsın.' diyen Işık, daha sonra tören alanındaki bir ATAK helikopterini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaynak : AA

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