USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

İngiltere'de yayın yapan The Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan zaferinin yakın olduğunu yazdı.

Siyaset / 9 Nisan 2017 Pazar 09:30
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

16 Nisan'da yapılacak referanduma artık 7 gün kaldı, Türkiye haftaya sandık başına gidecek.

Referandum süreci boyunca seçmenleri etkilemek için yayın yapan Avrupa medyası, 'hayır' cephesine açık bir şekilde destek oldu. Öyle ki, 'Atatürk olsa hayır derdi' diye Türkçe başlık atanlar bile oldu.

ERDOĞAN'IN ZAFERİ YAKIN
İngiltere'de yayın yapan The Economist ise, son düzlüğe girerken gerçekleri ifade etmeye başladı. Gazetede yayınlanan yazıda, 16 Nisan referanduma işaret edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin yakın olduğu belirtildi.

'CHP KENDİ AYAKKABI BAĞLARINA TAKILIP DÜŞÜYOR'
Yazıda ana muhalefet partisine de eleştirilerde bulunuldu. İşte yazıdan bir kısım; 'Pratikte kontrol edilemeyecek yetkiler veren anayasa değişikliği referandumuna bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan zafere yakın olmalı. Laiklik yanlısı muhalefet kendi ayakkabı bağlarına takılıp düşüyor...'

İngiliz şirketten çarpıcı anket sonucu! İngiliz şirketten çarpıcı anket sonucu! CHP 2011'deki vaadine şimdi karşı çıkıyor! CHP 2011'deki vaadine şimdi karşı çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anketler ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anketler ne diyor? CHP tabanı karıştı CHP tabanı karıştı Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf Anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı Anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama

CumhurbaşkanıThe EconomistAnayasa ReferandumuRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı