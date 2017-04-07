Rusya Başbakanı: ABD ile çatışmaya ramak kaldı

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından, 'ABD ile çatışmaya ramak kaldı' dedi.



Suriye'nin ABD füzeleri ile vurulması sonrası Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin meşru hükümetiyle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğinin görüldüğü kaydetti.



Medvedev, 'Trump yönetimi, DEAŞ'a karşı ortak mücadele sergilemek yerine Suriye'deki meşru hükumetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM'nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD'ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi'ne ön bildirimde bulunulmadı' dedi.