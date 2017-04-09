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O ülkede o hal ilan edildi

Üst üste bombalı saldırılarla sarsılan Mısır'dan bir son dakika haberi geldi. Devlet başkanı El Sisi, bugünkü terör saldırılarının ardından 3 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Dünya / 9 Nisan 2017 Pazar 23:08
O ülkede o hal ilan edildi

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye illerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti, 119 kişi de yaralandı. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıların ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken, Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi 3 aylık OHAL ilan ettiğini duyurdu.

SİSİ: YALNIZCA ÜLKEYİ KORUMAK VE SALDIRILARI ÖNLEMEK İÇİN İLAN EDİLDİ

Sisi, üç aylık OHAL kararını, Ulusal Savunma Konseyi toplantısı çıkışında Başkanlık Sarayı'nda yaptığı konuşmada açıkladı.

Sisi, olağanüstü halin 'Yalnızca ülkeyi korumak ve herhangi bir saldırı gerçekleşmesini önlemek' amacıyla ilan edildiğini söyledi. Mısır Devlet Başkanı, 'Hukuki ve anayasal süreçler tamamlandığında, olağanüstü halin devreye gireceğini' belirtti.



KİLİSELER HEDEF ALINDI

İlk saldırı sabah saatlerinde Tanta'da bir Kıpti kilisesinde meydana geldi. Bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi de yaralandı. Hıristiyanların Palmiya Pazarı ayini sırasında meydana gelen saldırıdan birkaç saat sonra bu kez İskenderiye'de bir kilisenin önünde patlama meydana geldi.

Devlet televizyonu İskenderiye'deki olayın intihar saldırısı olduğunu duyurdu.

SALDIRILARI DAEŞ ÜSTLENDİ

İkinci saldırıda da 11 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Kıpti kiliselerine düzenlenen saldırıları terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Kıptiler, yani Hıristiyan Araplar, 85 milyonluk mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

Papa Francis, Vatikan'daki ayin sırasında Tanta'daki saldırıyı kınadı. Katolik liderinin 28-29 Nisan'da Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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