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Nişan töreninde tartışma kanlı bitti

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralındı.

3. Sayfa / 8 Nisan 2017 Cumartesi 22:57
Nişan töreninde tartışma kanlı bitti

Olay, akşam saatlerinde Hacı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehanede yapılan komşusunun kızının nişan törenine giden Hüseyin Aksu, taşkınlık yaptı. Nişanlanan kızın erkek kardeşi ile arkadaşları Emre ve Harun Yaman, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Aksu'yu dışarıya çıkarmak isteyince tartışma çıktı.

Hüseyin Aksu, diğer davetlilerin araya girmesiyle kahvehaneden çıkıp 500 metre ilerideki evine gitti.

Kuzen olan Emre ve Harun Yaman da tartışma sırasında kendilerine küfrettiğini öne sürdükleri Hüseyin Aksu'nun peşinden gitti.

EVDEN TABANCAYI ALIP KURŞUN YAĞDIRDI

Hüseyin Aksu, evden aldığı tabancayla dışarı çıkıp, arkasından gelen Emre ve Harun Yaman'a kurşun yağdırdı. Harun Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti, Emre Yaman ise yaralandı. Silahtan çıkan kurşunlar, bu sırada yoldan geçen taksiye de isabet etti.

Çağırılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Yaman, buradaki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Harun Yaman'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kaçan Hüseyin Aksu'yu yakalamak için çalışma başlattı.




Kaynak : İHA

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