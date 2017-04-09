Mısır'da bombalı saldırı

Mısır'da başkent Kahire'nin kuzeyinde, Nil Deltası'ndaki Garbiya iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada bilgilere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.



Kilisede bir bombanın patlatıldığı ya da intihar bombacısı ihtimalleri değerlendiriliyor.



Mısır devlet televizyonu, Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı 'açık bir terör eylemi' olarak nitelendirdi.



Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği duyuruldu.







Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Hristiyanlar tarafından Hz. İsa'nın Kudüs'te girdiği gün Palmiye Pazarı olarak kutlanıyor. Patlamanın ardından güvenlik güçlerinin kilise civarında başka patlayıcıların da bulunması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.





Kaynak : AA