Mısır'da art arda patlamalar

Garbiya iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada 25 kişi öldü, 71 kişi yaralandı.



İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığı belirtildi.



Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



ARALIK AYINDA DA BİR KİLİSEYE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ



​Kahire'nin en büyük Kıpti katedraline Aralık 2016'da düzenlenen bir saldırıda 25 kişi ölmüş, 49 kişi de yaralanmıştı.



İKİNCİ PATLAMA



Mısır'da Tanta kentindebir kilisedeki patlamanın ardından İskenderiye'de Kıptilere ait Aziz Mark kilisesinde patlama meydana geldi. Devlet televizyonu, patlamada yaralananlar olduğunu aktardı.



POLİS MERKEZİNDE DE PATLAMA İDDİASI



Sputnik'in aktardığına göre, Mısır'ın ST. George kilisesini hedef alan ve 25 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı Tanta kentinde dakikalar sonra ikinci bir patlamanın olduğunu iddia etti. Ancak bu patlama doğrulanmadı. Yerel basına göre bu patlama bir polis karakolunun dışında medyana geldi.



MISIR'IN EN BÜYÜK KENTLERİNDEN BİRİ



Mısır'ın en büyük kentlerinden biri olan Tanta, Kahire ve İskenderiye arasında yer alıyor.



2016'DAKİ SALDIRIDA 25 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Kahire'nin en büyük Kıpti katedraline Aralık 2016'da düzenlenen bir saldırıda 25 kişi ölmüş, 49 kişi de yaralanmıştı. Bu, son yıllarda Mısır'daki Hristiyanları hedef alan en kanlı saldırı olmuştu.



Mısır'da bombalı saldırı