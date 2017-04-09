Kılıçdaroğlu fena bozulacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya üzerinden yaptığı anketlere devam ediyor.



Melih Gökçek son olarak 20..999 kişinin katıldığı bir anket yaptı. Gökçek anketinde bu kez Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir anket yaptı.



Sorduğu sorularla yaptığı anketlerden çıkan sonucu paylaşan Gökçek, oy oranlarına göre açıkladığı sonuçla ilgili 'Bir saatlik KK anket sonucu ;siyasi kabiliyeti yok, yeteneksiz, ona acıyoruz, Muharrem KK'yı yer, ama ondanda birşey olmaz' dedi.



Gökçek sorduğu sorulardan birinde Referandum sonrası siyaseten Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yer mi? diye sordu, iki saatlik sürede yüzde 34'lük oranla 'yer' cevabı çıktı.



Melih Gökçek sosyal medya takipçilerine sorduğu bir diğer soruda ise, sadece CHP'li Muharrem İnce ile ilgili soru sordu, anketin sonucunun ise yüzde 36 oranında 'Muharremden birşey olmaz' olarak çıktığını yazdı.



Melih Gökçek anketinde CHP Genel Başkanın neden bu kadar pot kırdığını da sordu. Gökçek'in anketine katılanlar Kılıçdaroğlu'nun pot kırma sebebini yüzde 35 'siyasi kabiliyeti yok' olarak cevapladı.



İki saatlik süre içerisinde 20.999 kişinin katıldığı anketinin sonucunu açıklayan Gökçek, sorusunda 'Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gaflar, kırdığı potlar anayasa değişikliğini anlamadığını için söylediği sözler dolayısıyla, Kılıçdaroğlu'na' diye sordu. Seçeneklerden bu sorunun cevabı yüzde 41 oranında 'acıyorum' çıktı.