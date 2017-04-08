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Keçiören'de bir araç kundaklandı

Keçiören ilçesinde bir binanın kapalı otoparkında kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

3. Sayfa / 8 Nisan 2017 Cumartesi 22:15
Keçiören'de bir araç kundaklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın kapalı otoparkındaki otomobil kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi'ndeki bir binanın kapalı otoparkında park halindeki Nayime Aktaş'a ait 01 B 0990 plakalı otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Kundaklanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sahibi, aracının aralarındaki husumet nedeniyle Y.P. tarafından kundaklandığı öne sürdü.

Öte yandan, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Nayime Aktaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Kaynak : AA

ŞehitOtomobil Kundaklandı


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