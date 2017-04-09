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Kaybolan köpeğin 11 yıllık yolculuğu

'Topaze' isimli köpeğin iki şehir arasındaki kilometrelerce mesafeyi nasıl katettiği bilinmiyor.

Dünya / 9 Nisan 2017 Pazar 00:08
Kaybolan köpeğin 11 yıllık yolculuğu

Fransa'da 11 yıl önce kaybolan bir köpek, 450 kilometre uzaklıktaki başka bir yerleşim yerinde bulundu.

France 3 kanalının haberine göre, Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Dunkerque kasabasında kaybolan 'Topaze' isimli köpek, üzerindeki elektronik çip sayesinde 11 yıl sonra ülkenin Almanya sınırına yakın Moselle kasabasında bulunabildi.



Köpeğin 4 yaşında kaybolduğu sırada çipin izlenebildiği radarın alanından çıktığı, tekrar sinyal alınması sayesinde de yerinin saptanabildiği belirtildi.

Bişon cinsi köpeğin iki şehir arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi nasıl katettiği bilinmiyor. 15 yaşındaki Topaze'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak : AA

AlmanyaKöpekFransaManş Denizi


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