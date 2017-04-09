Karadenizli kadından CHP'li Hüsnü'ye hodri meydan

Referandumda milyonlarca kez 'Evet' diyeceğini ifade eden Karadenizli kadın, CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'a da gönderme yaparak, 'Denize İzmir'den dökmesin, gelsin Karadeniz'den döksün de göreyim onu' dedi.



Türkiye, belki de tarihindeki en önemli halk oylaması için, 16 Nisan'da sandık başına gidecek. Anayasa değişikliğine ilişkin gerçekleştirilecek olan referanduma son 8 gün kala ise, vatandaşın gündemle ilgili düşüncelerinin hala sıcak bir şekilde nabzı tutuluyor. Öyle ki son olarak Samsun'da çekilen bir videoda yer alan Karadenizli teyzenin sözleri, siyasi kanatta yaşanan pek çok olayın vatandaşa nasıl yansıdığını en somut şekilde ortaya koydu.



'Akşamdan sabaha kadar, evet'



Yerel bir televizyon muhabirinin, 'Seçimde oy kullanacak mısınız, 'evet' mi 'hayır' mı?' sözleriyle mikrofonu uzattığı Karadenizli kadın, 'Evet, evet, evet, akşamdan sabaha kadar evet, ölene kadar evet' diyerek, heyecanlı ve coşulu bir şekilde cevap veriyor. İşte o kareden sonra, Karadenizli kadının samimiyeti ve içtenliği yürekleri doldurmaya başlıyor.



'Saçlarımın sayısı kadar ömürler versin'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar eden, övgüler dizen Karadenizli kadın, 'Tayyip Erdoğan'a Allah tükenmez ömürler versin, Allah saçlarımın sayısı kadar ömürler versin' diyerek, bu aziz milletteki Erdoğan aşkının ufak bir timsali oluyor.



'Gelsin Karadeniz'den döksün de...'



Geçtiğimiz günlerde, 'Evet diyen seçmeni Atatürk gibi denize dökeceğiz' diyerek milleti tehdit eden CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt da, Karadenizli teyzeden nasibini aldı. Samimi üslubuyla dikkat çeken teyze, Bozkurt'un skandal açıklamarıyla ilgili, 'O Kılıçdaroğlu'nun bir tane Milletvekili var, o bizi denize dökecek de nasıl dökecek? Denize İzmir'den dökmesin, gelsin Karadeniz'den döksün de göreyim onu.' diyerek tepkisini ortaya koydu.

