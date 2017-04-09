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Kapadokya'da balon kazası

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 9 Nisan 2017 Pazar 08:43
Kapadokya'da balon kazası
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Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı.

Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düştü.

İlk bilgilere göre, kazada bir turist yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak : AA

Balon Kazası


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