USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İzmir'de AK Parti'li kadınlara saldırı

İzmir'de 'Evet' yazılı yelekler giyerek AK Parti'nin mitingine giden kadınlara saldıran kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 9 Nisan 2017 Pazar 16:10
İzmir'de AK Parti'li kadınlara saldırı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı Gündoğdu Meydanı'ndaki 'İzmir Buluşması'na giden, AK Parti Konak Kadın Kolları Başkanı Seyran Yıldız Karahanlar'ın da aralarında bulunduğu, 'Evet' yazılı yelek giyen, Türk bayrakları taşıyan ve 'Türkiye için evet' sloganları eşliğinde yürüyen kadın grubu, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda N.Ö'nün sözlü saldırısına maruz kaldı.

Ardından gruptaki Minüre Binici'ye (36) fiziki saldırıda bulunan N.Ö, ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

- 'Çocuğumla kaldırıma yığıldım'

Saldırıya maruz kalan Binici, yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları üyeleri olarak 30-35 kişiyle ilçeden çıkıp miting alanına gittiklerini söyledi.

Bu sırada kafeteryada oturan kişinin kalkarak, 'Sizi burada istemiyorum, defolun gidin.'' diye bağırmaya başladığını belirten Binici, 'Çocuğum vardı. 'Bakın, çocuğum var, bağırarak gelmeyin üzerime, bir sıkıntınız varsa polis var, ona anlatın.' dediğim sırada bana vurdu, darbetti, gözlüğüm kırıldı. Çocuğumla kaldırıma yığıldım. Onun da dizi ağrıdı. Doktor raporu aldım, şikayetçi oldum.' diye konuştu.

Annesine atılan yumruk nedeniyle korktuğunu belirten 6 yaşındaki Zeynep Binici de ''Annemin yüzüne vurdu. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Bana 'Ağlama' dediler ama zor oldu. Biz de buraya geldik.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Konak Kadın Kolları Başkanı Karahanlar da mitinge gittikleri sırada hızlıca yanlarına gelen kişinin sinkaflı sözler kullanarak saldırdığını anlattı.

Demokratik bir ülkede yaşadıklarına dikkati çeken Karahanlar, ''Biz kadına yapılan bu davranışı şiddetle kınıyoruz.'' dedi. Kaynak : AA

İngiliz şirketten çarpıcı anket sonucu! İngiliz şirketten çarpıcı anket sonucu! CHP 2011'deki vaadine şimdi karşı çıkıyor! CHP 2011'deki vaadine şimdi karşı çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anketler ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anketler ne diyor? CHP tabanı karıştı CHP tabanı karıştı Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf Anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı Anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama

Ak PartiAnayasa Referandumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı