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İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

Fenerbahçe-Akhisar Belediye Spor maçı nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yaşam / 9 Nisan 2017 Pazar 12:15
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.-Akhisar Belediye Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsü’nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağı’ndan Bağdat Caddesi Kavşağı’na kadar olan kısım), Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı’na kadar olan kısım)"

Alternatif yol olarak sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 Karayolunu kullanabilecek.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yarın saat 20.00’de oynanacak olan Kasımpaşa A.Ş.-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle de saat 17.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarın trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Neva Sokak girişi"

Kaynak : İHA

FenerbahçeSpor Toto Süper LigBağdat CaddesiSpor KompleksiRecep Tayyip Erdoğan


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