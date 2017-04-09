İsmail Küçükkaya'dan kontrollü darbe tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu. Küçükkaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe çıkışına tepki gösterdi.



Küçükkaya, 'Ben gazeteciyim ama bir taraftan da vatandaşım. Siz ülkenin ana muhalafet partisi liderisiniz sadece referanduma odaklanın. Hiç gerek yokken 15 Temmuz tartışmasını getirdiniz. Demokrasinin yanında yer aldınız, Yenikapı'ya da katıldınız ama kontrollü darbe dediniz. İktidar da bunu aldı orta sahada top çeviriyor.Kontrollü darbe denilmesini uygun bulmadım.' dedi.



Küçükkaya, bu tartışmanın referandumdan sonra yapılması gerektiğini söyledi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel