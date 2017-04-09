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İki ilmizde korkutan deprem

Van ve Kahramanmaraş depremlerle sallandı.

3. Sayfa / 9 Nisan 2017 Pazar 00:42
İki ilmizde korkutan deprem

VAN'DA 4.3

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00:31'de merkez üssü Van merkezde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ 3.0

Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.31'de merkez üssü Çağlayancerit ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.
 Kaynak : İHA

DepremBoğaziçi Üniversitesi


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