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'Gri' listede aranıyordu! Gebertildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 6 Nisan’da Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında, İçişleri Bakanlığının “gri” listesinde bulunan ve başına 300 bin TL para ödülü konulan “Roj Rodi” kod adlı Şilan Sayak'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güncel / 9 Nisan 2017 Pazar 18:31
'Gri' listede aranıyordu! Gebertildi

TSK'nın 6 Nisan'da alınan bir istihbarat üzerine düzenlediği operasyonda, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssünden kalkan F-16 savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, sığınak, barınak ve mağaralara bomba yağdırmıştı.

Operasyonda İçişleri Bakanlığının “gri” listesinde bulunan ve başına 300 bin TL para ödülü konulan “Roj Rodi” kod adlı Şilan Sayak'ın öldüğü ortaya çıktı. Öldürülen teröristin 1998 Bingöl Karlıova doğumlu olduğu belirtildi.

Adı canlı bomba listesinde de geçiyordu

İstihbarat birimleri, 20 Haziran 2016'da PKK terör örgütüne üye kadın canlı bombaların hamile kılığında karakola yaklaşıp bayılma taktiği ile yardıma koşacak güvenlik görevlilerine yönelik bombalı eylem planladığını deşifre etmiş ve bu eylemlerde özellikle hasta olan kadın teröristleri kullanmak istediğini tespit ederek, 7 teröristin kimliğini belirlemişti.

Belirlenen teröristlerin fotoğrafları karakollara dağıtılmış, kimlik bilgileri paylaşılmıştı. Bu teröristler arasında da yer alan “Roj Rodi” kod adlı Şilan Sayak'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenmişti.

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