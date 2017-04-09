Eski CHP'li Başkan Yardımcıları AK Parti'ye katıldı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye ilçesine bağlı mahalle muhtarları ve kırsal mahallelerdeki bölge halkının bir araya geldiği 'Haliliye Buluşmaları'nda eski CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcıları Mehmet Özcelik ve Sinan Atmak AK Parti'ye katıldı.



Özçelik ve Atmak'a AK Parti rozetlerini Bakan Faruk Çelik takarak, hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Kaynak : İHA