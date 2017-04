Özel uçakla bu sabah İstanbul'dan Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti otobüsüyle Akçaabat ilçesine gelerek buradaki Hamam Çimeni Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlara seslendi. Soylu, konuşmasında Türkiye'nin on yıllardan bu yana terörizmle, anarşizmle terbiye edilmeye çalışıldığını ifade ederek “Bizi büyük bir Türkiye yapmamak için çalışanlar ve on yıllardan beri bu ülkenin yarınlarına umut taşıyan bu milleti ve bu milletin değerlerini ötekileştirmeye çalışanlara karşı tarihi bir kararın arifesindeyiz. Hep birlikte karar vereceğiz. Bu milleti şu kampanya süresinde de görüyorsunuz hep küçümsemeye çalışıyorlar. Hep hakir görmeye çalışıyorlar. Yıllardan beri ‘iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız' diye bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Şunu sormak istiyorum. Tam 15 yıldır Tayyip Erdoğan sizi yanlış bir yola sevk etti mi? 15 yıldır Tayyip Erdoğan bu milletimize yanlış bir şey önermedi. Tayyip Erdoğan'ın önerdiği bu milletin kendi iradesi, ortaya koyduğu talepleri, iddiaları ve idealleriydi. AK Parti'nin de önerdiği de oydu başka bir şey değildi” diye konuştu.



“Türkiye diz çökertmeye çalıştılar ama beceremediler” diyen Soylu “Bir daha başımıza ‘15 Temmuz'un gelmesini istemiyoruz' diye, bir daha her seçimden sonra ‘acaba hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı?' tedirginliğinde artık geleceğe adım atmak istemiyoruz. Seçim bitsin hükümet işin başına gelsin istiyoruz. Ama biz bunu gerçekleştirirken sadece içerde uğraşmıyoruz. Almanya ile uğraşıyoruz. Hollanda ile İsviçre ile uğraşıyoruz. El altından Batı'da ne kadar ülke varsa dünyanın en pahalı arazisi olan bu araziyi bizim elimizden almak, bizi yönetiyormuş gibi göstermek, kendi istedikleri gibi yönetmek ve idare etmek, bazen faizle tepemize binmek, bazen yargı ile tepemize binmek için çaba sarf ediyorlar” ifadelerini kullandı.



“TÜRK MİLLETİNE TABİ OLACAKSINIZ, ONA SAYGI DUYACAKSINIZ”



Soylu, konuşmasında Avrupa Birliği'ne de tepki göstererek şunları söyledi:



“Güya bize vize serbesti verecek Avrupa. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. En son daha yaptıkları ne biliyor musunuz? ‘Şu terör yasasını değiştireceksiniz' diyorlar. Onun Türkçesi ne biliyor musunuz? PKK'yı serbest bırakacaksınız. Ey Batı'daki aklı evvellere sesleniyorum, Batı'da Türkiye'yi zayıflatma için plan yapanlara söylüyorum; biz bu ülkeyi her santimetrekaresinde kanla beraber aldık. Özgürlüğümüz ve hürriyetimizle beraber aldık. Siz öyle dedikçe biz terör örgütüne diz çöktürüyoruz farkında değil misiniz? Buradan sesleniyoruz Almanya'ya, Hollanda'ya, İsviçre'ye kimin aklı varsa ya Türk milletine tabi olacaksınız ona saygı duyacaksınız ya da bir şey söyleyeyim o söylediklerinizin hiç birisi burada geçerli olmayacak.”



“KILIÇDAROĞLU DÜN TRABZON'DAYMIŞ…”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Trabzon'da yaptığı mitinge de göndermede bulanan Soylu “Trabzon'un dün bir misafiri vardı. Trabzon misafirine kötü davranmaz. Kılıçdaroğlu dün Trabzon'daymış. Neymiş muhtarlıklar kaldırılacakmış, lokantalar kapatılacakmış. Ya hiçbir ciddi adamın ağzına bu laf yakışıyor mu? Muhtarlıklar, lokantalar kapatılacak yok Cumhurbaşkanı şöyle edecek böyle edecek. Sen 15 yıldır, sen ve senin partin, sen seçildikten sonra bu ülkede yalanla, dolanla uğraştın, iftirayla uğraştın, Tayyip Erdoğan da milletle Türkiye'yi büyütmekle ve zenginleştirmekle uğraştı” şeklinde konuştu.



“Aha buradan sesleniyorum; ister FETÖ gelsin, ister PKK, ister DAEŞ gelsin, ister Hollanda gelsin, ister Almanya gelsin, kim gelirse gelsin topyekün gelsinler bize Akçaabat yeter bize Türkiye yeter” diyen Soylu, “Biz şuanda terörün belini kırmak üzereyiz. Büyük bir mücadele veriyoruz. Bugün 40'ın üzerinde operasyon sürüyor. Evlatlarımız Türkiye'nin her noktasında sadece bu söylediğim kırsalda, dağlarda operasyon yapıyoruz. Son 6 ayda bin tane terörist etkisiz hale getirildi.



‘Dağların hakimiyiz' diyenler bugün dağların fareleri olarak kaçıyorlar” ifadelerini kullandı.

