Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 'İzmir Buluşması'nda konuştu. Erdoğanın hedefinde 'Evet diyenleri denize dökeriz' diyen CHP'li Hüsnü Bozkurt vardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'nin Konya milletvekili çıkmış, 16 Nisan'da evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Bak işte burada şimdi evetçiler. Haydi gel, kimi denize döküyorsun görelim.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



'ÖZLEMİŞİZ BİRBİRİMİZİ'

Bugün İzmir'e ben de varım demeye geldim. İzmir kendisini çantada keklik görüp iradesini hiçe sayanlara ders vermeye hazır mı? İzmir bugün bir başka, özlemişiz birbirimizi. Düşmanı İzmir'de denize döktüğümüz günden beri bu topraklar düşman postalıyla kirletilemedi. 15 Temmuz'da böyle bir teşebbüs oldu, onu da ertesi gün akşam olmadan bertaraf ettik. Biz bu topraklarımızla kanlarımızla yoğurarak vatan yaptık.







'KİMİ DENİZE DÖKÜYORSUN GÖRELİM'

CHP'nin Konya milletvekili çıkmış evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Bak burada evetçiler, haydi gel kimi denize döküyorsun görelim. Eski genel başkanı da hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini söylüyor. Al birini vur ötekine. Bu ne terbiyesizliktir. Biz hayır diyeni de anlayışla karşılıyoruz. 7 kere seçim kaybetti şimdi 8'incisini kaybetmeye hazırlanıyor.







'TARİH BİLGİSİNDEN BU KADAR YOKSUNSUN'

16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin demokrasisi daha güçlü olacak. İnsanları kendi fikrin doğrultusunda ikna etmek için çalışırsın ama çıkan sonuç milletin tercihidir. Evet veren de hayır veren de bizim için saygındır. Bak Kılıçdaroğlu, sen başında olduğun partinin bile geçmişinden bihabersin. Diyorsun ki, Atatürk'ün kurucusu olduğu partinin başkanıyım. Fakat soruyorum Gazi Mustafa Kemal CHP'nin başındayken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil miydi? İnönü de CHP'nin başındayken Cumhurbaşkanı değil miydi? Tarih bilgisinden bu kadar yoksunsun.



CHP'nin Konya milletvekili çıkmış evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Bak burada evetçiler, haydi gel kimi denize döküyorsun görelim. Eski genel başkanı da hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini söylüyor. Al birini vur ötekine. Bu ne terbiyesizliktir. Biz hayır diyeni de anlayışla karşılıyoruz. 7 kere seçim kaybetti şimdi 8'incisini kaybetmeye hazırlanıyor.16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin demokrasisi daha güçlü olacak. İnsanları kendi fikrin doğrultusunda ikna etmek için çalışırsın ama çıkan sonuç milletin tercihidir. Evet veren de hayır veren de bizim için saygındır. Bak Kılıçdaroğlu, sen başında olduğun partinin bile geçmişinden bihabersin. Diyorsun ki, Atatürk'ün kurucusu olduğu partinin başkanıyım. Fakat soruyorum Gazi Mustafa Kemal CHP'nin başındayken aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değil miydi? İnönü de CHP'nin başındayken Cumhurbaşkanı değil miydi? Tarih bilgisinden bu kadar yoksunsun.



'ALNINI KARIŞLARLAR'

Yeni sistem gelince milletvekilinin sorusuna Bakan cevap veremeyecek diyor. Sen yazılı soru önergesini vereceksin, yazılı cevap verilecek. Sayın Kılıçdaroğlu, evet diyenleri denize dökecek olan senin bu adamın, bu ahlaksız terbiyesiz adam niye sen bunu kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna göndermiyorsun? Çünkü sen de aynı zihniyetlisin. Gücün yetiyorsa dök, alnını karışlarlar alnını. Haddini bileceksin.



Yeni sistem gelince milletvekilinin sorusuna Bakan cevap veremeyecek diyor. Sen yazılı soru önergesini vereceksin, yazılı cevap verilecek. Sayın Kılıçdaroğlu, evet diyenleri denize dökecek olan senin bu adamın, bu ahlaksız terbiyesiz adam niye sen bunu kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna göndermiyorsun? Çünkü sen de aynı zihniyetlisin. Gücün yetiyorsa dök, alnını karışlarlar alnını. Haddini bileceksin.



'ADAM YALAN MAKİNESİ'

Tutturmuş 18 yaş. Gençlerin parlamentoya girmesine karşı değilim ama onlar askere gitmeyecek. 25-30 yaş arası kaç kişi var parlamentoda 5. Şimdi kaç kişi olacağının garantisi var mı? Açalım önlerini. Emekli maaşı alacaklar diyor, böyle bir şey yok. 23 yıl prim ödemesi lazım. Niye bunu söylemiyorsun? Adam yalan makinesi. Bir diğer konu askerlik. Milletvekilliği sıradan bir olay mı? Onunla ilgili icabında bir bedelli düzenlemesi yaparız. Bu işi zora çıkarmaya gerek yok.







'BİR VATANDAŞA NASIL İT DERSİN'

Avrupa'da olanları gördünüz. Niye çıldırdılar,? Çünkü Türkiye büyüyor. Kredi derecelendirme kuruluşları sipariş üzere açıklamalar yapıyor. Bunlar siyasidir. Şimdi de manevra yapıyorlar. 95 yıl önce buradan denize döktükleriniz var ya, onların hamileri ağababaları hayır diyor. Evet diyen herkesin üzerine Hollanda'da polislerini, atlarını, itlerini sürüyorlar. Bir tane CHP'li milletvekili de bir kardeşime Trabzon'da kendisini uyardı diye çekil oradan it diyor. Al birini vur öbürüne. Bir vatandaşa nasıl it dersin? Bunlarda edep yok. Tutturmuş 18 yaş. Gençlerin parlamentoya girmesine karşı değilim ama onlar askere gitmeyecek. 25-30 yaş arası kaç kişi var parlamentoda 5. Şimdi kaç kişi olacağının garantisi var mı? Açalım önlerini. Emekli maaşı alacaklar diyor, böyle bir şey yok. 23 yıl prim ödemesi lazım. Niye bunu söylemiyorsun? Adam yalan makinesi. Bir diğer konu askerlik. Milletvekilliği sıradan bir olay mı? Onunla ilgili icabında bir bedelli düzenlemesi yaparız. Bu işi zora çıkarmaya gerek yok.Avrupa'da olanları gördünüz. Niye çıldırdılar,? Çünkü Türkiye büyüyor. Kredi derecelendirme kuruluşları sipariş üzere açıklamalar yapıyor. Bunlar siyasidir. Şimdi de manevra yapıyorlar. 95 yıl önce buradan denize döktükleriniz var ya, onların hamileri ağababaları hayır diyor. Evet diyen herkesin üzerine Hollanda'da polislerini, atlarını, itlerini sürüyorlar. Bir tane CHP'li milletvekili de bir kardeşime Trabzon'da kendisini uyardı diye çekil oradan it diyor. Al birini vur öbürüne. Bir vatandaşa nasıl it dersin? Bunlarda edep yok.



"16 NİSAN'DA KARARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Kim hayır diyor, Kandil, İmralı, FETÖ. Bunlar hayır dediğine göre burada düşünmek gerekmez mi? İslam düşmanlığı, ayrımcılık sadece yaşanan sıkıntıları daha çok artırır. AB üyesi ülkeler hep beraber Vatikan'a gittiler mi? Papa'nın karşısında el bağladılar mı? Vatikan'ın AB ile bir işi var mı yok. Niye, bunlar tek millettir? 54 yıl bunlar bizi AB'ye almadılar. Şimdi o zaman yeni bir dönem başlayacak. 16 Nisan bu kararı gözden geçirmenin günüdür. Sorun bizi Avrupa'nın kendinden görmek istememesidir.



"YALANCININ MUMU 16 NİSAN'A KADAR YANAR"

İdam konusunda düşüncem belli. 16 Nisan bunun için karar günüdür. Bahçeli evet derim diyor, Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Kılıçdaroğlu da ben de evet derim dedi yanılmıyorsam. Meclis'ten geçerse ben bunu onaylarım. Çünkü şehitlerimizin katillerini affetme yetkisi yok. Gereğini yapacağız. Bİr de bu darbenin üstünü Cumhurbaşkanı da, Başbakan da örtmek istiyor diyor. Binlerce kişi cezaevinde. Bundan sonrası yargıya ait. Yalancının mumu 16 Nisan'a kadar yanar.







