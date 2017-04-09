USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

CHP'li Hüsnü Bozkurt'a Konya'da büyük şok

'Evet' diyenleri denize dökmekle tehdit eden CHP'li Hüsnü Bozkurt, Konya Beyşehir'de protesto edildi.

Güncel / 9 Nisan 2017 Pazar 21:43
CHP'li Hüsnü Bozkurt'a Konya'da büyük şok

Referandum çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesine gelen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a, konuşma yapacağı kahvehaneye girişi esnasında Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup, ellerinde Türk bayrağı açıp 'Denize dök hadi bizi' diyerek tepki gösterdi.

Araçtan inen Bozkurt'u kahvehaneye girişi esnasında Anıt alanında bekleyen bir grup protesto etti.



GERGİNLİK YAŞANDI

Bozkurt'a yuh çeken ve 'Vatan hainisiniz, Hüsnü alçak' sözleriyle tepki gösteren grubun arasından yumurta ve yabancı cisimler atıldı. Bu duruma, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ve alkışlarla karşılık veren CHP'lilerle grup arasında gerginlik yaşandı.

Polis, caddede olağanüstü güvenlik önlemi aldı.



Bozkurt, kahvehanede yaptığı konuşmada, tepkiye neden olan 'Denize dökeriz' sözlerine değindi.

KAHVEHANE ÇIKIŞINDA DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bozkurt'a konuşmasının ardından kahvehane çıkışında da tepki gösterildi.

Bozkurt, polisin oluşturduğu güvenlik koridoru içerisinde aracına binerek ilçe merkezinden ayrıldı.


Hüsnü Bozkurt: Binlerce tebrik telefonu aldım Hüsnü Bozkurt: Binlerce tebrik telefonu aldım Kılıçdaroğlu Hüsnü Bozkurt'u sert bir tonla eleştirdi Kılıçdaroğlu Hüsnü Bozkurt'u sert bir tonla eleştirdi ''Söylemezsem Olmaz''da canlı yayında ortalık karıştı; CHP'nin olay Milletvekilinden büyük saygısızlık ''Söylemezsem Olmaz''da canlı yayında ortalık karıştı; CHP'nin olay Milletvekilinden büyük saygısızlık CHP'li vekilden 'evet'e karşı 'denize dökerim' tehdidi CHP'li vekilden 'evet'e karşı 'denize dökerim' tehdidi Mustafa Ataş: O sözler vatan hainlerine yakışır Mustafa Ataş: O sözler vatan hainlerine yakışır Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li vekile: Sen geri zekalısın Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li vekile: Sen geri zekalısın CHP’li Bozkurt: ’Sözüm, ’Evet’ diyenlere değil CHP’li Bozkurt: ’Sözüm, ’Evet’ diyenlere değil Kurtulmuş'tan CHP'li Bozkurt'a: Haddini bil, edepsizlik yapma Kurtulmuş'tan CHP'li Bozkurt'a: Haddini bil, edepsizlik yapma CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan geri vites CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan geri vites Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a tepki Şamil Tayyar'dan Hüsnü Bozkurt'ta tepki Şamil Tayyar'dan Hüsnü Bozkurt'ta tepki

Atatürk AnıtıMilletvekiliHüsnü BozkurtGüvenlik ÖnlemiReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı