CHP'li Hüsnü Bozkurt'a Konya'da büyük şok

Referandum çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesine gelen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a, konuşma yapacağı kahvehaneye girişi esnasında Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup, ellerinde Türk bayrağı açıp 'Denize dök hadi bizi' diyerek tepki gösterdi.



Araçtan inen Bozkurt'u kahvehaneye girişi esnasında Anıt alanında bekleyen bir grup protesto etti.







GERGİNLİK YAŞANDI



Bozkurt'a yuh çeken ve 'Vatan hainisiniz, Hüsnü alçak' sözleriyle tepki gösteren grubun arasından yumurta ve yabancı cisimler atıldı. Bu duruma, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ve alkışlarla karşılık veren CHP'lilerle grup arasında gerginlik yaşandı.



Polis, caddede olağanüstü güvenlik önlemi aldı.







Bozkurt, kahvehanede yaptığı konuşmada, tepkiye neden olan 'Denize dökeriz' sözlerine değindi.



KAHVEHANE ÇIKIŞINDA DA TEPKİ GÖSTERİLDİ



Bozkurt'a konuşmasının ardından kahvehane çıkışında da tepki gösterildi.



Bozkurt, polisin oluşturduğu güvenlik koridoru içerisinde aracına binerek ilçe merkezinden ayrıldı.





