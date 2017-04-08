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Brezilya'da 6 tutuklu öldürüldü

Amazonas eyaletinin Puraquequara Cezaevi'nde mahkumlar arasında 12 saat süren gerginlik sonrası 6 mahkumun cesetleri bulundu.

3. Sayfa / 8 Nisan 2017 Cumartesi 21:34
Brezilya'da 6 tutuklu öldürüldü

Brezilya'daki Puraquequara Cezaevi'nde mahkumlar arasında çıkan çatışmada 6 mahkumun öldürüldüğü bildirildi.

Amazonas Eyaleti Cezaevi İdaresi Müdürlüğünden (SEAP) yapılan açıklamada, Manaus şehri Puraquequara Cezaevi'nde mahkumlar arasında cuma günü başlayan gerginliğin 12 saat sonra kontrol altına alındığı belirtildi.

Gerginliğin sona ermesinin ardından, güvenlik güçlerinin 6 tutuklunun cesedini hücrelerinde bulduğu kaydedilen açıklamada, cinayetlerin işlendiği sırada cezaevinde herhangi bir ayaklanma veya isyan olmadığı savunuldu.

Açıklamada, olay sonrası ölümle tehdit edilen 20 mahkumun ayrı hücrelere alındığı ifade edildi.

Diğer yandan Amazonas Eyaleti Kamu Güvenliği Müdürlüğü, 6 mahkumun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kapasitesi 626 olan Puraquequara'da halen bin 286 mahkum bulunuyor. Aynı cezaevinde bu yılın başlarında 4 tutuklu daha öldürülmüştü.

Manaus şehrindeki Anisio Jobim Cezaevi Kompleksindeki ocak ayında gerçekleşen bir isyan ise 56 mahkumun ölümüyle sonuçlanmıştı.

Kaynak : AA

Brezilya


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