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Belediye başkanına silahlı saldırı

Nevşehir’in Gülşehir ilçe Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önceden husumetli olduğu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

3. Sayfa / 9 Nisan 2017 Pazar 22:53
Belediye başkanına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önce husumetli olduğu Selim P. ile sokakta karşılaştı. Başkan Arısoy ile Selim P. arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Selim P. silahını çekip başkana ateş etmeye başladı.

Bu sırada çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle silahtan çıkan mermiler başkanı ıskaladı. Olay yerinden kaçan Selim P.'yi arama çalışmaları başlatıldı.

Selim P.'nin 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.



Kaynak : İHA

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