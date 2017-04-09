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Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de halka hitap etti. Yıldırım'ın hedefinde referandumda evet diyecekleri denize dökmekle tehdit eden CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt vardı...

Siyaset / 9 Nisan 2017 Pazar 15:38
Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu
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Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 'İzmir Buluşması'nda Başbakan Binali Yıldırım Hüsnü Bozkurt'u hedef alarak; Hiç kimse bu ülkenin evlatlarını 'evet' dediler diye denize dökme densizliğinde, terbiyesizliğinde bulunamaz, tehdit edemez. Bu dil ayrıştırıcı bir dildir, bu dil bölücü bir dildir, bu kutuplaştırıcı bir dildir. Siyasetin dili bu olamaz. İzmir bu edepsiz dili asla kabul etmez' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmirde düzenlenen mitingde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz 80 milyonu bir bildik, kardeşçe yaşaması için mücadele ettik. Evet diyenler ne kadar bu ülkenin onurlu evladıysa, hayır diyenler de o kadar onurludur. Onlar da bu memleketin evladıdır. Biz memleketimizi, vatandaşlarımızı 'evet'çiler diye ayırmadık, asla ayırmayız. Açık ve net şekilde şunu söylüyoruz; hiç kimse 'evet' diyenleri 'hayır' diyenleri ayrıştıramaz. Düşmanı denize birlikte döktük. Kurtuluş savaşını birlikte zaferle sonuçlandırdık. Bu zafer bizimdir, hepimizindir. Cumhuriyet hepimizindir. Kimse cumhuriyetimize dil uzatamaz. Aynı zamanda bu ülkenin evlatlarına denize dökme tehdidinde bulunamaz. İzmir bunu kabul etmez.



Hayır diyenler Türkiye'ye hiçbir vaatte bulunmuyorlar. Hayır diyenler kriz olsun, darbe olan bu düzen devam etsin diyorlar. Evet demek değişim, dönüşüm, reform demektir. Bunların bildiği bir şey var, o da istemezük. Bunların ağzından 'yaptırmam'dan başka bir söz duydunuz mu?

Bu aziz milleti İzmirlileri tehdit etmeye hakkınız da haddiniz de yok. Yunan'ı denizden döktüğümüz gibi onlar da evet diyenleri denize dökecekmiş. Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceklermiş. Yazıklar olsun. Bu kadar gözü dönmüş siyasetçileri bu millet hak etmiyor. CHP de hak etmiyor. Kılıçdaroğlu Yenikapı'da başka şeyler söylüyorda, şimdi FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya başladı. Kontrollü darbe laflarıyla 80 milyon vatandaşın zaferine gölge düşürüyor. İzmir, 15 Temmuz gecesi ülkeye sahip çıktınız. Ey Kılıçdaroğlu ne senin gücün, ne de Pensilvanya'nın gücü bu zaferi gölgeleyemez.

BaşbakanAk PartiBinali YıldırımHüsnü BozkurtChp


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