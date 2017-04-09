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Balon kazasında ölen kişi bakım kim çıktı?

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme bölgesinde sabah saatlerinde havalanan 1 balon, Ortahisar kasabasında düştü. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 9 Nisan 2017 Pazar 12:41
Balon kazasında ölen kişi bakım kim çıktı?

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düştü.

İlk bilgilere göre, kazada bir turist yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

ÖLEN BAKIN KİM ÇIKTI

Kapadokya'da bu sabah saatlerinde meydana gelen balon kazası sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenin, Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında balonun yüksek gerilim hattına çarptıktan sonrası düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin ismi belli oldu. Fransa vatandaşı olan Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat'ın, Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden başkonsolos yardımcısının cenazesi, Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kapadokya'da balon kazası Kaynak : AA

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