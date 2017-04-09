Bahçeli: Evet ihtiyacını 15 Temmuz'dan sonra gördük

MHP lideri Devlet Bahçeli Yenikapı'da miting düzenledi.



Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



'Türk Milleti için yapacaklarımız ihmal edilmez. Dağılmamızı ve bölünmemizi isteyenlere göz yumamayız. Yemin tutulmak içindir. Milli beka, kardeşlik, bağımsızlık yeminimizdir.

Evet demek bir adım önde olmaktır. Devlet, millet Cumhuriyet için evet diyoruz. MHP ne yapıyor diye soruşturan bazı ahlaksızlar ortada dolaşıyorlar. Ekranlardan hezeyan saçıyorlar. MHP milletiyle iç içe milletiyle iç içe meydanlarda hala anlamıyor musunuz?



MHP müslüman Türk milletinin olduğu her yerde görmüyor musunuz? Üç maymunu oynuyorlar. Nifak dümeni oynamakla, meseleleri çarpıtmakla uğraşıyorlar. Vatana, millete evet diyoruz. Ödleri kopuyor.



Karşımızdaki koro iyi niyetli değildir. Türkiye'nin bekası için evet dedik. Baston olmakla, vagon olmakla suçlandık. Bekamız çok ciddi risk altında dedik evetçi olmakla mimlendik. Geçmişte Türk milleti için itiraz ettiğimizde saldırıya uğradık. Bizi anlamak istemeyenler fitne mermileri sürerek korkusuzca ateşliyorlar. Zannediyorlar ki pes edeceğiz. Biliniz ki bileğimizi bükemezler. Bu ülke için vazgeçilmez yeminlerimiz olduğunu herhalde anlamıyorlar.



Evet ihtiyacını 15 Temmuz'dan sonra gördük. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilince sistem kilitlendi. 15 Temmuz'da bir felaket yaşadık. FETÖ'nün işgalinden son anda yakayı kurtardık.

Türk milleti ihanete göğüs gerdi. İşgali defetti. Çok sayıda terör örgütü ülkemizi hedef almıştır. Terör örgütlerinin patronu aynıdır, destekleyicileri birdir.



Bir CHP milletvekili evet diyenleri denize dökmekten bahsetse de sonunda sandığın dibine çakılacaklardır. Bunların gideceği yer ya Kandil ya Pensilvanyadır.'