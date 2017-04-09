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Almanya'dan Türkiye'yi kızdıracak hamle!

Alman hükümeti, MİT tarafından takibe alınan 400'e yakın FETÖ üyesini tek tek uyarıyor.

Dünya / 9 Nisan 2017 Pazar 10:25
Almanya'dan Türkiye'yi kızdıracak hamle!

MİT tarafından Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'na (BND) iletilen FETÖ'cü listesi Almanya'da gündem olmaya devam ediyor. Alman polisi listedeki isimleri tek tek uyarmaya başladı.

BERLİN'DE 40 KİŞİ UYARILDI
Berlin emniyet teşkilatı şu ana kadar 60'tan fazla kişi ve kurumu saptadı ve yaklaşık 40 kişiyle de temasa geçti. Bizzat adreslerine kadar gidip uyarıda bulunan Alman polisleri evde bulamadıkları kişilere de mektup bıraktı.

'BİZE HABER VERİN'
Polis, listede bulunan kişilere, Türkiye'ye seyahat etmemeleri, dikkatli olmaları ve herhangi bir casusluk faaliyeti veya tehdit yönünde somut emareler tespit ettikleri takdirde derhal polise haber vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Emniyet TeşkilatıFetö Terör Örgütü


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