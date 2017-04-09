Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesindeki Alaçatı Ot Festivali için İstanbul'dan yola çıkan tur otobüsündeki yolcular, büyük bir facianın eşiğinden döndü. Seyir halinde olan otobüs, Belevi otoban gişeleri Selahattin Tüneli çıkışında aniden motor bölümünden alev aldı. Motor bölümünden çıkan dumanlar ise otobüsün içerisini sardı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 48 kişi, otobüsün durmasıyla beraber kendisini dışarı attı.



48 yolcu ölümden döndü



Yaşanan olayda bazı yolcular duman nedeniyle zor anlar yaşarken, facianın eşiğinden dönülen olayda büyük panik yaşandı. Yangının çıkış noktası olan motor bölümüne müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın söndürüldü.



Motor arızası nedeni ile yaşanan olayda, ilgili tur yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını; ancak hiçbir yetkilinin telefonlara cevap vermediklerini öne süren yolcular, konuyla ilgili gerekli şikayetleri yapacaklarını söyledi.



Yolcular, 'Küçük çocukların ve kadınların olduğu 48 kişiye bu olayda bir şey olmadı; ama olabilirdi. Hiçbir yetkili telefonlarımıza cevap vermiyor, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu insanlar geriye nasıl dönecekler, şimdi bunu düşünüyoruz. Bizim bu mağduriyetimizi kim dikkate alacak' diye konuştu.



Kaynak : İHA