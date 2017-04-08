Edilen bilgiye göre, Kaza Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz yolu üzeri 375. Sokak’ta park hainde bulunan 48 BB 3414 plakalı yolcu minibüsü sürücünün el frenini çekmemesi nedeniyle hareket etti.



Hareket eden minibüsü koşarak durdurmaya çalışan şoför Durmuş Tüysüz, yaklaşık 4 metrelik şarampole devrilen aracın altında kaldı. Tüysüz’ün minibüsün altında olduğunu fark eden vatandaşlar aracı kaldırarak sürücüyü çıkardı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tüysüz, Özel Letoon Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Tüysüz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgisi soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.









Kaynak : İHA