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Yılmaz Özdil'den aşağılık yalan

CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yine Osmanlı'yı kötüledi.

Güncel / 8 Nisan 2017 Cumartesi 03:31
Yılmaz Özdil'den aşağılık yalan
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Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nu belaltı bir sohbetin konusu yaparak ahlaksızlıkta sınırları zorlayan, her fırsatta Osmanlı'yı aşağılayan ve kötüleyen Özdil bu kez de Osmanlı'yla ilgili aşağılık bir yalana imza attı.

ÖZDİL'DEN AŞAĞILIK YALAN

'Biz ve bizim gibi düşünenler sadece Yunanlıları denize dökmedik. Bu ahlaksız Osmanlı subaylarını da döktük' diyen Özdil sözde Yunan mangasının bir Kuvayi Milliye kahramanını direğe bağlayıp ateşe dizerken çekildiğini iddia ettiği fotoğrafta bir Osmanlı subayının İngiliz subayı ile birlikte bu infaza nezaret ettiğini öne sürdü.


Yılmaz Özdil yine Osmanlı'yı aşağıladı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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