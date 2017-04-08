Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

'Evet Platformu'nca Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 'İstanbul Buluşması'nda ilk olarak Binali Yıldırım konuşma yaptı.



SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN AKIN AKIN GELDİLER



'Aşkımız memleket, millet için evet' sloganıyla düzenlenen buluşma için vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakasından otobüs, Marmaray, metrobüs, metro ve deniz yoluyla Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi.



Alan, ellerinde Türk bayrakları ve 'evet' yazılı flamalar taşıyan vatandaşlarla doldu.



ERDOĞAN VE YILDIRIM HALKA SESLENDİ



Buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım birer konuşma yaptı.



Ayrıca sanatçı Uğur Işılak 'Evet diyoruz', Hanefi Söztutan 'Demokrasi Marşı', Arif Nazım 'Ayağa kalk İstanbul', 'Evet diyeceğiz', Ceyhun Çelik 'Tabii ki evet' ve Eşref Ziya Terzi 'Karanlık bizi sevmiyor' adlı şarkı ve şiirleri seslendirdi.



