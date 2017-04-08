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Washington-Moskova hattını gerecek yeni hamle!

İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından Suriye'yi vuran ABD, saldırıda Rusya'nın payı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı.

Dünya / 8 Nisan 2017 Cumartesi 15:03
Washington-Moskova hattını gerecek yeni hamle!

İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırının ardından Esed rejiminin kontrolündeki Şayrat Havaüssü'nü Tomahawk füzeleriyle vuran ABD konuyla ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Associated Press'in haberine göre ABD, kimyasal saldırıya Rusya'nın dahil olup olmadığının anlaşılması için soruşturma başlattı.

ABD'nin soruşturmayı başlatmasının sebebi olarak ise kimyasal saldırının hemen sonrasında, saldırının hedefi olan Han Şeyhun semalarında uçan bir insansız hava aracı gösterildi.

ABD Ordusu'ndan yetkilililere göre İdlib'in Han Şeyhun bölgesine düzenlenen saldırının ardından bölgeyi kontrol eden 'drone' Rusya ya da Suriye ordusuna aitti. Başlatılan soruşturmada bunun açığa çıkarılmaya çalışılacağı belirtildi.

Öte yandan konuyla ilgili CNN'in sorusunu yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, iddiaların doğru olmadığını savundu.

Hatırlanacağı gibi ABD, İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırıdan Esed rejimini sorumlu tutmuş, Şayrat Havaüssü'ne düzenlenen füzeli saldırının ardından, ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley 'daha fazlasını yapmaya hazır' olduklarını söylemişti.

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