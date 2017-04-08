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Ve YGS'den beklenen haber geldi!

Tokat’ta, girdiği Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı(YGS) nefes açıcı tüp kullandığı için geçersiz sayılan 18 yaşındaki Zehra Betül Baş'ın Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurusu sonrası dün akşam saatlerinde ÖSYM tarafından sınavı geçerli sayıldı.

Eğitim / 8 Nisan 2017 Cumartesi 12:07
Ve YGS'den beklenen haber geldi!

Tokat'ta Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) nefes açıcı tüp ilaçla giren Zehra Betül Baş'ın, sınavının iptal edilmesi kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Alerjik astım hastası Baş'ın tüp ilaçla salona girdiği gerekçesiyle sınavının iptal edilmesine ilişkin KDK'ya müracaatı sonrasında sevindiren haber geldi. Sınavı geçerli sayılan Baş, gelen mesajla birlikte hayatının en büyük sevincini yaşadı. ÖSYM sorgu ekranına baktığında derecesini ve puanlarını gören Baş, emeklerinin boşa gitmeyecek olması nedeniyle farklı duygular yaşadı.

'İnanılmaz bir duygu'

Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Betül Baş (18) sınavnın geçerli sayılması için emek veren herkese teşekkür etti. Sevincini ailesi ve öğretmenleri ile paylaşan Baş, 'Bu mutluluk gerçekten kelimelerle anlatılabilecek gibi değil. Sınav sonuç ekranımda sınavımın geçersiz sayıldığını gördüğümde gerçekten çok büyük bir yıkım yaşamıştım dün akşam mesaj geldi sınav sonucunuzu kontrol edin diye. Belgem var ve LYS'ye girebilir yazıyor. Defalarca kontrol ettim gerçekten inanılmaz bir duygu' dedi.

Sınav sonuçlarının iyi geldiğini ifade eden Baş, 'İstediğim hedefe ulaşacağım inşallah. 48 binlerde geldi. LYS'de daha çok çalışarak istediğim yere gideceğim inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hiç umuduum yoktu ümidimi kesmiştim. Seneye kaldı derken bir mesaj geldi. Tam umudumu kestiğim anda. Ben mutluluktan ağladım, ailem de benimle birlikte sevinç gözyaşları döktü. Herkes çok sevindi. Tanımadığım insanlar bile benim adıma mutlu oldu' diye konuştu.

Genç kızın babası Osman Baş da konuya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek kızının emeklerinin boşa gitmeyeceği için mutlu olduklarını kaydetti.

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) iddiasına göre görevlilerin izni ile nefes açıcı tüp ilaçla giren Baş, 28 Mart'ta ise ÖSYM ekranında 'Sınav kurallarına uymadığınız için sınavının geçersiz sayılmıştır' yazısını görünce hayatının şokunu yaşamıştı. Kaynak : İHA

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