CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon Meydan Parkı'nda gerçekleştireceği miting öncesi CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon'un Maçka ilçesinde seçim otobüsünü yol ortasına çekerek halka seslenmek isteyince güvenlik güçleri ile aralarında gerginlik yaşandı.



'DEFOL ORADAN İT'



Mini miting sırasında güvenlik güçleri trafiğin kilitlenmesi ve miting ile resmi bir izin alınmadığını gerekçe göstererek referandum aracını miting yapılabilecek bir alanına çekmelerini istedi. Bu sırada halka seslenen milletvekili Tuncay Özkan, uyarılara sinirlenerek, “Çekil oradan be, terbiyesiz, edepsiz seni defol oradan, it” şeklinde sert bir tepki gösterdi. Özkan'ın sözleri üzerine gerginlik yaşandı. Kaynak : İHA