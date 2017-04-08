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Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor

Urum el Coz köyüne yönelik hava saldırısında 18 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil de yaralandı.

3. Sayfa / 8 Nisan 2017 Cumartesi 23:25
Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki Urum el Coz köyüne yönelik bombardımanda 18 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin de yaralandığı bildirildi.

İdlib sivil savunma yetkilisi Mustafa Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Rus savaş uçakları Urum el Coz köyünü misket bombalarıyla hedef aldı.' dedi.

Raşid, saldırıda 18 sivilin yaşamını yitirdiğini, 25 sivilin de yaralandığını belirtti.

Esed rejiminin, salı günü İdlib'e bağlı Han Şeyhun belde merkezine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 sivil yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.

Kaynak : AA

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