Saldırının hemen ardından Trump fotoğrafı

ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssüne yönelik düzenlediği hava saldırısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin gerçekleştirdiği toplantıyı gösteren fotoğraf, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından yayınlandı.



Fotoğrafta, Trump masanın başında otururken yanında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, yakın danışmanları Jared Kushner ve Stephen Bannon görünüyor.



Spicer, “Fotoğraf, saldırıdan sonra, akşam 21.15 (TSİ 4.15) sıralarında çekildi” dedi.





