O fotoğrafla ilgili çarpıcı detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta içi sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan fotoğrafıyla ilgili bilinmeyen ve çok ilginç bir detayı açıkladı.



Fotoğrafta Erdoğan, kızı Esra ve damadı Berat Albayrak çiftinin büyük oğlu olan torununa Kur'an öğretirken çekilen fotoğrafın, 15 Temmuz gecesine ait olduğunu ve FETÖ'cülerin darbe girişimi kapsamında tertiplediği suikast girişiminden kısa süre önce çekildiğini söyledi.



Berat Bey'in büyük oğlu. Bu Marmaris'te çekilmiş resim, darbe girişimi günü çekildi. Orada kaldığımız 4 5 gün içinde oğlum dedim her gün biz burada senle beraber 5 sayfa 10 sayfa okuyacağız. Zaten Kur'anı Kerim'i maşallah gayet iyi okuyor. O akşam dersini verdik geç saatlerde olay patladı.





