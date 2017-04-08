Meteorolojiden sağanak uyarısı

Göller Yöresi ve Antalya'nın doğu ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göller Yöresi ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Kaynak : AA