Kılıçdaroğlu: İster Saadetli ister HDP'li olun...

Referanduma 8 gün kala siyasi liderler, çalışmalara devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da referandum çalışmaları kapsamında Trabzon'a geldi.



Mitingde '16 Nisan'da sandığa gidip 'hayır' oyu kullanın' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



'DÜŞÜNEREK SANDIĞA GİTMEMİZ GEREK'



'Sandığı gideceğiz ayın 16'sında. Bir partiye bir kişiye oy vermek için değil. Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Bu anayasa hepimizin anayasası olacak. Hatta başka partiye üye olmayan arkadaşlarımızında 80 Milyonun anayasası olacak. Geleceğimizi demokrasimizi düşüneceğiz. Bu çerçevede bizim düşünerek sandığa gitmemiz gerek.



'İSTER SAADETLİ İSTER HDP'Lİ OLUN, GİDİP HAYIR OYU KULLANACAKSIN'



Referandum için çalışan siyasi parti üyelerimiz var. Onları da dinliyorum. Ama onlar gibi yapmayacağım. Anayasa değişikliği neyi getiriyor neyi götürüyor onu anlatacağım. Siz cumhurbaşkanının taraflımı tarafsız mı olmasını istersiniz. Tarih boyunca Cumhurbaşkanlığı makamı bağımsız tarafsız olmuştur. Cumhurbaşkanı tarafsız olmassa herkesin cumhurbaşkanı olma niteliğini kaybeder. İster Saadet Partili olsun, ister HDP'li olsun ister başka partili olsun sandığa gidip hayır oyunu kullanacaksın.



'TARAFSIZ OLSUN Kİ BENİ DE TEMSİL ETSİN'



Bunun partilerle ilgisi yok. Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. CHP içinde MHP içinde tarafsız olsun. Tarafsız olsun ki beni de temsil etsin. Tarih boyunca tarafsız oldu. Biz tarihimize saygılıyız. Farklı görüşten de olsak birlik içinde yaşamalıyız'

