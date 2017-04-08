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İsveç'teki kamyonlu terörist yakalandı!

İsveç'in başkenti Stockholm'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu terör saldırısının ardından sürücünün tutuklandığı bildirildi.

Dünya / 8 Nisan 2017 Cumartesi 10:21
İsveç'teki kamyonlu terörist yakalandı!

İsveç polisi, dün başkent Stockholm'de kamyonla terör saçan saldırganın yakalandığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre yakalanan kişinin 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kamyonu insanların üzerine süren kişi olduğu belirtildi.

Polis sözcüsü Lars Bystrom, 'Sorgudaki kişi, kamyonun sürücüsü olarak tutuklandı.' dedi.

Sürücüyle iş birliği içinde olan başkalarının da olabileceği fakat bu kişilerle ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığı bildirildi.

Saldırgan, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan polis, saldırının gerçekleştirildiği kamyonda patlayıcı madde bulunduğunu açıkladı.

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PolisStockholmBaşkentİsveç


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