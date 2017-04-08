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Irak'tan şok tepki: Olumsuz etkiler

Irak, ABD'nin Esed rejiminin kimyasal saldırısının yönlendirildiği Şayrat Hava Üssü'nü vurmasının terörle mücadeleyi olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Dünya / 8 Nisan 2017 Cumartesi 02:31
Irak'tan şok tepki: Olumsuz etkiler

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını kınadığı ve bu tür silah kullananların cezalandırılması için uluslararası toplumun harcadığı çabayı desteklediği vurgulandı.

Acil alınan tedbirler ve müdahalelerin, terörle mücadelede özellikle de Irak'ta terörün kökünü kazımak için harcanan çabaları olumsuz etkileyeceği ifade edilen açıklamada, Suriye krizinin sona erdirilmesi için kapsamlı bir plan olmaksızın sahada gerginliğin tırmandırılmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

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