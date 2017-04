Hürriyet'in yönetiminde değişiklik

Hürriyet gazetesinin Karargah Rahatsız manşetinin yankıları hala devam ediyor.



TEPKİ ÇEKEN MANŞET



Hande Fırat imzalı haberde, TSK adına yapılan eleştiriler sıralanmıştı ancak Hürriyet'in seçtiği Karargah Rahatsız manşeti, 28 Şubat medyasının ürünü bir dili simgeliyordu, haliyle tepki çekti.



Önce TSK Hürriyet'in manşetine tepki gösterdi, ardından hükümet yetkilileri, Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sert şekilde Hürriyet'i ve haberi hazırlayanları eleştirdi.



SEDAT ERGİN GÖNDERİLDİ



Hürriyet'in manşeti gündemi meşgul ederken, gazetenin yayın yönetmeni olan Sedat Ergin görevden alınmak zorunda kaldı. Ergin'in yerine genel yayın yönetmenliği koltuğuna Fikret Bila oturdu.



Şimdi ise Doğan Grubu'nda daha önemli bir isim, genel yayın yönetmeninin de üstünde yer alan, Aydın Doğan'ın kızı olan Vuslat Doğan Sabancı görevden alındı.



1996 yılından bu yana gazetede görev yapan Sabancı, ayrılık kararını kurum içi bir yazışmayla çalışanlara bildirdi.







İşte, o açıklama:



Sevgili Çalışma Arkadaşlarım,



1996'da Hürriyet'te çalışmaya başladığım dönemde, dünyada yazılı basını ciddi şekilde etkileyecek, sert rüzgarlar esiyordu. Türkiye'de doksanlı yıllarda özel televizyonlar furyası henüz gelişimini tamamlamamıştı ki, internet hayatımıza gümbür gümbür girmeye başladı. Dijital dünya ilk tehlike çanlarını gazeteler için çaldı. Sonumuz mu geliyordu? Ne kadar dost olmalıydık internetle, ne kadar düşman ? New York'tan İstanbul'a aklımda bu sorularla dönmüştüm. Yüksek lisans tezimi yazılı basının dijital dünyada yeni bir form arayışı üzerine yazmıştım.



Birçoğunuz bilirsiniz Hürriyet'te seri ilan da sattım, mürekkep de yuttum. Yazılı basın hakkında herşeyi öğrenmeye çalışırken, bir yandan da o zamanki adıyla bilgi işlem departmanında, küçücük bir odada, ben yaşlarda iki meraklı arkadaşımla Hürriyet'in dijital yolculuğunu da başlattık. Tarih Ocak 1997'ydi. Çok heyecanlı günlerdi, biraz korkutucu, bolca keşif dolu bir bilinmeze doğru yolculuğa çıkıyorduk.



Bugünse Hürriyet, sizlerin sayesinde Türkiye'nin en büyük dijital oyuncularından biri oldu. Dijital yayıncılığımızla ayda 22 milyon tekil kişiye ulaşıyoruz. Hurriyetemlak.com ayda 7 milyona yaklaşan tekil ziyaretçisi ve 14 bin kurumsal üyesiyle Türkiye'nin lider emlak sitesi olmayı başardı. Hergün hızla ve karlı bir şekilde büyüyoruz. Dünyada böyle bir dijital başarıyı yakalamış gazete kurumu parmakla gösterilecek kadar azdır.



Hürriyet'in dijital yayıncılıktaki bu başarısına yol arkadaşlığı etmiş bugün aramızda olan ve olmayan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel başarı duygusunu hep birlikte yaşayalım isterim.



Gazetemiz ise hala 69 yıldır, birçok siyasi, ekonomik ve sektörel iniş çıkışlara rağmen lider. Tüm araştırmalar Türk halkının haberine en çok güvendiği mecranın Hürriyet olduğunu gösteriyor. Ayrıca Hürriyet, basının en çoğulcu gazetesi. Yani her kesimin benimsediği, inandığı bir kurum. Hürriyet Gazetesi'nin basındaki yeri Türkiye'de haber alma ve ifade özgürlüğü açısından çok kıymetli, hatta benzersizdir. Bunu büyük özveri ve özenli çalışmalarıyla başarılı kılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Doğan ailesinin bir üyesi olarak gazetemizin üstlendiği bu tarihi görevi hakkıyla yerine getirmesinin haklı gurunu da hepimizin yaşamasını isterim..



Hürriyet'te göreve başladıktan yaklaşık 20 yıl sonra dünyada bugün bambaşka sert rüzgarlar esiyor. Küreselleşmeyle hepimiz büyük mutlu bir aile olacağız sanıyorduk. Ancak bunun yerine korkuyla beslenen birbirine kızgın topluluklar haline geldik. Bir süredir medyanın bu akımlar karşısında yapıcı rolü var mıdır sorusu aklıma takılı. Aynı fikirde birleşmesek bile birbirimizi duymak üzere dinleyebilir, samimi sohbetler kurabilir miyiz? Bu alanda dijital yayıncılıkta, yazılı basında ve teknolojide neler yapılabilir? Bu soruların cevaplarını arayacağım, bilinmezlerle dolu zihinsel bir yolculuğa çıkmak için sizden izin istiyorum.

Sevgili Arkadaşlar,



Bu kararımı sizlere, yani Hürriyet'in güçlü profesyonel kadrosuna ve kurumsallığına güvendiğim için gönül rahatlığıyla alabildim. Hürriyet her zaman kurumsal zekası ve tecrübesi sağlam bir yapı olmuştur. Son yıllarda ise dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, aramıza bambaşka alanlardan, farklı profilerde arkadaşlarımız katıldı. Bu sayede kurumsal kültürümüz daha da zenginleşti, güçlendi.



Sizlerin, Sevgili Çağlar Göğüş ve Sevgili Fikret Bila liderliğinde daha büyük başarılara imza atacağınıza, şirketimizin değerini hızla arttırmasına katkıda bulanacağınıza inanıyorum. Yeni yönetim kurulu başkanımızı ise en kısa zamanda yönetim kurulu üyeleri arasından seçeceğiz. Bense bu süre zarfında Hürriyet'te Yönetim Kurulu üyesi olarak stratejik konularda hep yanınızda olacağım. Günlük işlerde azad olmanın kazandırdığı zamanla da kendimi yenileyip, 20 yıl evvelki kadar “gençleşip” geri geleceğim :).



Hepinize keyifli çalışmalar ve kalıcı başarılar dilerim...



Vuslat Doğan Sabancı